التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020

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تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة الإيطالية روما الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين المنتخبين الإنجليزي والأوكراني، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أوروبا.

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت مصروفيما يلي تشكيلتي المنتخبين لهذه المباراة:

إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ستونز، ماجواير، شاو، رايس، فيليبس، مونت، سانشو، سترلينج، كين.

أوكرانيا: بوشكان، زابارنيي، كريفستوف، ماتفيينكو، كارافييف، شابارينكو، سيورتشوك، زينتشينكو، ميكولينكو، ياريمتشوك، يارمولينكو.

وسيقابل الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020» المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: «أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاجن، جلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورج».