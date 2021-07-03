أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مران اليوم: تدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف كارتيرون

Print
مران الزمالك اليوم: تدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف كارتيرون مران اليوم: تدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف كارتيرون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري