أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يختتم استعداداته للقاء المحلة مساء الأحد

Print
الزمالك يختتم استعداداته للقاء المحلة مساء الأحد يختتم استعداداته للقاء المحلة مساء الأحد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته في الخامسة مساء غد الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي غدا، حيث سيكون التجمع في الرابعة مساء، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد انتهاء مران الغد، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

ويواجه الزمالك فريق غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري