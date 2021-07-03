أسامة نبيه: جاهزون لحصد نقاط مواجهة المحلة

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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية جميع اللاعبين لمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز.

أضاف نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي بالنادي أن كل اللاعبين يسعون إلى تحقيق الفوز وإنهاء الفترة الحالية قبل التوقف بشكل جيد.

كما أشار نبيه إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة، موضحا أن الفريق يسعى لحصد نقاط المباراة لمواصلة تصدره للمسابقة.

ويواجه الزمالك فريق غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.