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نادى فرنسى ينقذ الأهلى من ورطة بادجى

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نادى فرنسى ينقذ الأهلى من ورطة بادجى نادى فرنسى ينقذ الأهلى من ورطة بادجى

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سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى بعدما توصلت لجنة التعاقدات لاتفاق مع نادى إميان الفرنسى على إعارة السنغالى أليو بادجى لمدة موسم بنية البيع وذلك خلال الساعات الماضية.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فان بادجي رحب بالانتقال إلى النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة ليتخلص الأهلى من صداع اللاعب لرغبة النادى في الاستفادة من مكانة في القائمة لضم لاعب أجنبى جديد في الموسم المقبل وذلك بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى.

وأوضح المصدر أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم توقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن إعارة اللاعب ليبدأ موسمه مع فريقه الجديد.

يذكر أن بادجى أعير الموسم الماضى لنادى أنقرة جوتشو التركى لمدة موسم واحد ورفض النادى التركى تمديد الاعارة وعاد إلى بلاده انتظارا لتحديد مصيره مع الأهلى قبل أن يتوصل النادى لاتفاق مع النادى الفرنسى على ضم اللاعب.

المصرى اليوم

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