نجم الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن انتقاله إلى بيراميدز

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اتخذ ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره بشأن انضمامه إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ناصر ماهر، اقترب من مغادرة النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وتلقى ناصر ماهر، في الفترة الماضية، أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، على رأسها من بيراميدز وسموحة وسيراميكا كليوباترا.

وعلمت «المصري اليوم» أن ناصر ماهر، استقر على الانتقال إلى صفوف بيراميدز، في نهاية الموسم الجاري، في ظل الاستقرار المادي والإداري الذي يعيشه النادي السماوي ومنافسته على الفوز بالبطولات.

ورفض اللاعب صاحب الـ23 عامًا، فكرة العودة إلى صفوف سموحة في الموسم المقبل، لرغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي ينافس على البطولات.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات رسمية مع إدارة الأهلي لحسم صفقة ناصر ماهر، خلال الميركاتو الصيفي.