أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف

Print
ضمن مبادرة حسن الوفادة

الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مشاركاتها ضمن مبادرة حسن الوفادة التي تأتي ضمن المبادرات التي تبنتها إمارة منطقة عسير. وقد قام عدد من المتدربات من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة باستقبال ضيوف وزوار المنطقة بصالة القدوم بمطار أبها الدولي مرحبات بهم، ومقدمات لهم باقات الورود.

أوضح ذلك المدير العام للتدريب التقني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، مضيفًا بأنه ضمن فعاليات ‎مبادرة حسن الوفادة نظَّمت الإدارة معرضًا تقنيًّا في حديقة ‎مطار أبها الدولي متزامنًا مع عدد من الفعاليات الترفيهية التي نفّذتها منسوبات الكليات التقنية للبنات بمنطقة عسير.

وأبان الدكتور سليمان الحفظي أن "تقني عسير" قام بتصميم خريطة عسير الإلكترونية لتسهيل معرفة المواقع السياحية بالمنطقة للزوار والمصطافين.

وعبّر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن عظيم شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على اهتمامه الشديد بمنطقة عسير وأبنائها وزوارها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي بتوجيه من سموه الكريم؛ وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها.. وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمنطقة عسير.

الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف

الإدارة العامة للتدريب التقني بعسير تشارك في برامج الصيف

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات

أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي

أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي

الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ

الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ