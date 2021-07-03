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جنايات المنيا تبرئ متهم بالتظاهر لعدم كفاية الأدلة

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جنايات المنيا تبرئ متهم بالتظاهر لعدم كفاية الأدلة جنايات المنيا تبرئ متهم بالتظاهر لعدم كفاية الأدلة

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قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، ببراءة متهم واحد في أحداث تظاهر ببندر المنيا في عام 2015. وقال خالد الكومي المحامي، في تصريحات صحفية، إن محكمة الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات برأت اليوم، مصطفي هارون، الذي كان متهما بالمشاركة في أحدث تظاهر بدائرة بندر المنيا في يوم 18 فبراير عام 2015، لعدم ثبوت أدلة الإتهام.


كانت محكمة جنايات المنيا، قررت في وقت سابق حجز النطق بالحكم على 76 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز سمالوط، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.


وقال مصدر قانوني، إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن باقى المتهمين في اقتحام قسم شرطة سمالوط وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد على خلفية أحداث عنف وحرق قسم شرطة مركز سمالوط ومبنى النيابة الإدارية ومحكمة سمالوط في 14 أغسطس 2013.


كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين بمعرفة هيئة الدفاع، بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 76 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج أو بتوكيل من محاميهم.

وقال المصدر القانوني إن المحكمة استمعت على مدار عدة جلسات منذ عام 2019 إلى أقوال الشهود واطلعت على مقاطع خاصة بأحداث العنف والشغب والفوضي التي حدثت بمركز سمالوط، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال ضباط الشرطة وتقارير أمنية بشأن الأحداث.

المصرى اليوم

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