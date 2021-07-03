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خبيرة تغذية علاجية: 90% من مرضى السمنة يعانون ثبات الوزن

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خبيرة تغذية علاجية: 90% من مرضى السمنة يعانون ثبات الوزن خبيرة تغذية علاجية: 90% من مرضى السمنة يعانون ثبات الوزن

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إن هناك ضرورة لتغيير الكورس أو المكمل الغذائي الخاص بخفض الوزن، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثبات للوزن، وهذا يحدث لدى 90% من الحالات.

وتابعت خبيرة تغذية علاجية، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مريض السمنة عندما يتبع نظاما غذائيا معينا ويجد نتيجة حقيقية، يكون أكثر حرصًا من الطبيب المختص على اتباع التعليمات، مشيرة إلى أن علم التغذية كبير للغاية، ولكنها تتبع مدرسة النوعيات وليس الكميات.

وتابعت خبيرة تغذية علاجية، أن المجتمع المصري يرفض كلمة وضع قائمة ممنوعات من الطعام، معقبة: «ممكن يمشي على قائمة الممنوعات أسبوع أو أكثر، ولذلك هناك إمكانية للسماح بتناول أي نوع من الطعام، ولكن بقدر أقل».

المصرى اليوم

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