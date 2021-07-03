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تغلب المنتخب السعودي على نظيره المصري بنتيجة (3/2)، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي تستضيفها مصر حاليا.

وتقدم منتخب السعودية بأقدام نجم الأخضر عبدالله الرديف، بعد عرضية من الجهة اليمنى ثم تمهيد للرديف الذي سجل الكرة داخل الشباك، وبعد دقائق قليلة أضاف منتخب السعودية الهدف الثاني من تسديدة عبدالعزيز عليوة التي سكنت شباك أحمد نادر السيد حارس منتخب مصر.

وحاول منتخب مصر تعويض تأخره، ومع آخر دقيقة في الشوط الأول نجح أحمد زكي في تحويل عرضية من الجهة اليسرى برأسه داخل الشباك، ونجح أحمد عبدالحميد «إيشو» في تسجيل هدف التعادل للفراعنة، بعد توغل من عبدالله صميدة ثم تمريرة إلى إيشو الذي سدد في أقصى الزاوية اليمنى.

وسجل منتخب السعودية الهدف الثالث من ضربة حرة أرسلها صهيب الزيد داخل منطقة الجزاء، وخدعت أحمد نادر السيد وأكملت طريقها إلى المرمى، وشهد اللقاء حالة طرد لعبدالرحمن صميدة مدافع منتخب مصر، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ويواجه منتخب السعودية الفائز من تونس والجزائر في المباراة النهائية.