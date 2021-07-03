أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

منتخب الشباب يخسر من فى نصف نهائي كأس العرب للشباب

Print
منتخب الشباب يخسر من السعودية فى نصف نهائي كأس العرب للشباب منتخب الشباب يخسر من فى نصف نهائي كأس العرب للشباب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تغلب السعودي على نظيره المصري بنتيجة (3/2)، مساء اليوم السبت، على القاهرة الدولي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي تستضيفها حاليا.

وتقدم منتخب بأقدام نجم الأخضر عبدالله الرديف، بعد عرضية من الجهة اليمنى ثم تمهيد للرديف الذي سجل الكرة داخل الشباك، وبعد دقائق قليلة أضاف منتخب السعودية الهدف الثاني من تسديدة عبدالعزيز عليوة التي سكنت شباك أحمد نادر السيد حارس منتخب مصر.

وحاول منتخب مصر تعويض تأخره، ومع آخر دقيقة في الشوط الأول نجح أحمد زكي في تحويل عرضية من الجهة اليسرى برأسه داخل الشباك، ونجح أحمد عبدالحميد «إيشو» في تسجيل هدف التعادل للفراعنة، بعد توغل من عبدالله صميدة ثم تمريرة إلى إيشو الذي سدد في أقصى الزاوية اليمنى.

وسجل منتخب السعودية الهدف الثالث من ضربة حرة أرسلها صهيب الزيد داخل منطقة الجزاء، وخدعت أحمد نادر السيد وأكملت طريقها إلى المرمى، وشهد اللقاء حالة طرد لعبدالرحمن صميدة مدافع منتخب مصر، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ويواجه منتخب السعودية الفائز من تونس والجزائر في المباراة النهائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

مصرع طفلة غرقًا أثناء «غسيل المواعين» بالمنيا

مصرع طفلة غرقًا أثناء «غسيل المواعين» بالمنيا

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة

بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر

بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر