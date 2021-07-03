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بينيفنتي يعود لتدريبات بيراميدز.. و النادى يفاوض ثلاثة لاعبين من الأهلى

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بينيفنتي يعود لتدريبات بيراميدز.. و النادى يفاوض ثلاثة لاعبين من الأهلى بينيفنتي يعود لتدريبات بيراميدز.. و النادى يفاوض ثلاثة لاعبين من الأهلى

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عاد اللاعب البيروفي كريستيان بينفينتي للمشاركة في تدريبات نادي بيراميدز بعد انتهاء إعارته مؤخرا حيث ما يزال على ذمة بيراميدز.

وتواجد المهاجم البيروفي المولود في إسبانيا والذي يبلغ من العمر ٢٧ عاما، معارا في صفوف نادي شارلرواه الفرنسي لمدة موسم، حيث انتهت إعارته مؤخرا.

وتقرر أن ينتظم اللاعب البيروفي في تدريبات بيراميدز خلال الفترة المقبلة بهدف تجهيزه مع الجهاز الفني بدنيًا وفنيا استعدادا للموسم الجديد ودراسة إمكانية قيده في القائمة والتواجد مع الفريق.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز دخلت في مفاوضات مع الثلاثي أكرم توفيق، ناصر ماهر وعمار حمدي لاعبو الأهلى، من أجل الحصول على توقيعهم تمهيدًا لضمهم بداية الموسم الكروي الجديد.

وأكد المصدر أن بيراميدز تقدم بعروض مغرية تتخطى ضعف ما يحصل عليه ثلاثي الأهلي، من أجل إقناعهم بالموافقة وتسهيل المهمة أمام إدارة نادي بيراميدز خلال المفاوضات مع النادي الأهلي والاعتماد على رغبة اللاعبين.

المصرى اليوم

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