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الفنان أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة

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الفنان أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة الفنان أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة

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بجانب أعماله الفنية.. حقق الفنان أحمد حاتم نجاحا آخر في عالم الرياضة بمشاركته ضمن منتخب للسباحة في بطولة موسوعة جينيس لسباق التتابع 100x50م، وتحطيمه وفريقه الرقم القياسي في السباق، الذي تنظمه إحدى الشركات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.

شارك في المنافسة فريق مكون من 100 سباح من مدن مصر المختلفة، في سباق 50 متر حرة تتابع، واستطاع أن يحطم الرقم القياسي المسجل باسم منتخب السباحة الإنجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية، بينما حققه المصري في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يمتلك النجم أحمد حاتم مهارات السباحة التي اعتاد أن يحقق فيها بطولات عديدة منذ طفولته، وتأتي مشاركته في البطولة بالتزامن مع عرض أحدث أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» مع النجمة منة شلبي، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة.

من أحدث أعماله المنتظر عرضها قريباً مسلسل«شقة 6» بطولة روبي وإخراج محمود كامل، وفيلمي «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، و«عروستي» الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبدالحليم.

المصرى اليوم

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