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مكتب ماكرون: الرئيس يلتقي مع النقابات وأصحاب العمل هذا الأسبوع

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مكتب ماكرون: الرئيس يلتقي مع النقابات وأصحاب العمل هذا الأسبوع مكتب ماكرون: الرئيس يلتقي مع النقابات وأصحاب العمل هذا الأسبوع

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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس سيلتقي مع ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل يوم الثلاثاء وسط تكهنات حول ما إذا كان سيسعى إلى إحياء إصلاحات نظام التقاعد التي جمدها بسبب تفشي وباء .

وقال بيان للمكتب اليوم السبت إن وزير المالية برونو لو مير ووزيرة العمل إليزابيث بورن سيحضران الاجتماع في قصر الإليزيه الذي سيتناول قضايا بدءا من النمو الاقتصادي والاقتصاد الأخضر إلى معالجة عدم المساواة، وفقا لبيان صدر اليوم السبت.

وقال لو مير الأسبوع الماضي إن على ماكرون ألا يؤجل إحياء إصلاح نظام المعاشات على الرغم من أنه يجب إجراء تقييم بعناية لمخاطر الاضطرابات الاجتماعية الجديدة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ومع تفشي فيروس كورونا في فرنسا في أوائل العام الماضي، أوقفت إجراء إصلاح شامل مزمع لنظام التقاعد الذي كان تمريره وشيكا بعد إضرابات استمرت لأسابيع.

المصرى اليوم

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