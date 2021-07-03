الميادين: السفينة الإسرائيلية المحروقة كانت في ميناء جدة قبل المغادرة.. وإسرائيل: ربما يكون رد إيراني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية اليوم السبت في منشور على تلجرام إن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم بسلاح غير معروف شمال المحيط الهندي أثناء توجهها إلى الإمارات.

ولم يصدر تأكيد فوري ومستقل للتقرير. ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعد على ذلك.

وكشفت القناة أن «السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات»، مؤكدة أن«لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن».

ورأت أنّ «اللافت أن الحادث يأتي غداة تردُّد أخبار عن اعتداء إسرائيلي بمُسَيّرة غربي طهران».

وقالت القناة إن «وسائل اعلام ايرانية تحدثت في 23 يونيو عن هجوم بمسيّرة استهدف مبنىً في مدينة كرج، يقع قرب المنظَّمة المنتِجة لبركت، أول لقاح ايراني لكورونا».

في الموازاة، نقلت عدة مواقع إخبارية إسرائيلية، عن قناة الميادين، إصابة سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي.

أما الإعلام الإسرائيلي قال «على ما يبدو السفينة المستهدفة إسرائيلية لكن الطاقم الذي عليها ليس إسرائيلياً»، مضيفاً «قد يكون استهداف السفينة متعلقاً برد ايراني على الهجوم في»كرج«الشهر الماضي.

وفي السياق، كشف مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أن «رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي أفيف كوخافي كان ألمح قبل يومين إلى عملية سرية إسرائيلية ضد الإيرانيين، والآن وصلت تقارير أجنبية عن عملية إيرانية ضد سفينة شحن إسرائيلية».