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الفاتيكان: اتهام 10 أشخاص بالفساد بينهم كاردينال

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الفاتيكان: اتهام 10 أشخاص بالفساد بينهم كاردينال الفاتيكان: اتهام 10 أشخاص بالفساد بينهم كاردينال

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اتهمت المحكمة الجنائية بالفاتيكان 10 أشخاص، بينهم كاردينال، للتورط في جرائم مالية وفساد.

وتضمنت التهم الاختلاس وإساءة استخدام المنصب والابتزاز والاحتيال، من خلال استثمار 350 مليون يورو في مشروع عقاري في لندن.

وحدد رئيس المحكمة، القاضي جوسيبي بيناتوني، موعدا للمحاكمة، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

ووجهت لوائح اتهام إلى 5 مسؤولين سابقين بالفاتيكان، بينهم الكاردينال أنجيلو بيكيو، الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، ومسؤولين من أمانة الدولة، فضلا عن رجال أعمال إيطاليين توسطوا في استثمار لندن، كما اتهم خبير استخبارات إيطالي بالاختلاس.

المصرى اليوم

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