أخبار عاجلة

إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟ -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
برنامج تدريبي لقياس مستوى الأداء بالنظم الإلكترونية للرعاية الصحية بالأقصر -
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة -
المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح -
بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«كنت بعمل إنعاش للقلب على صدرها».. اعترافات الممرض المتهم بالتحرش في العناية المركزة

Print
«كنت بعمل إنعاش للقلب على صدرها».. اعترافات الممرض المتهم بالتحرش في العناية المركزة «كنت بعمل إنعاش للقلب على صدرها».. اعترافات الممرض المتهم بالتحرش في العناية المركزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الممرض المتهم بالتحرش الجنسي بمريضة داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، إنه اعتقد أنها في غيبوبة وغير مدركة، مبررا وضع يده على صدر المريضة بأنه يقوم بعلاجها، مضيفا: «كنت بعمل لها إنعاش للقلب بتطبيق الإجراء الطبي المعتاد عن طريق وضع يدي على صدرها».

وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال المريضة، التي أكدت أنها شعرت بأفعال الممرض وهو يقوم بوضع يده على مناطق حساسة من جسدها، وقالت: «لم يرحم مرضي وأنا أعاني من ضيق التنفس داخل غرفة الرعاية المركزة بمفردي».

وقالت المجني عليها: «ذهبت المستشفى بعد شعوري بضيق في التنفس وكنت بصحبة شقيقتي وابنتها الصغيرة، وعندما شاهدني الممرض، اصطحبني إلى غرفة العناية المركزة، وطلب من شقيقتي الانتظار خارج الغرفة وأنه سيقوم بإحضار الطبيب».

وأضافت المجني عليها أنه بعد دقائق عاد إلى الغرفة ووضع يده على مواضع حساسة من جسدي في محاولة لهتك عرضي وعندما انتبهت لتصرفاته ونهرته خرج من الغرفة.

كان مأمور قسم شرطة الطالبية قد تلقى بلاغاً من ربة منزل أكدت أنها توجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وفوجئت بممرض وضع يده على أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة.

وبعد إجراء التحريات في الواقعة تبين صحة ما جاء في البلاغ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتحرر محضر بالوقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بعنوان «ممرض يتحرش بمريضة داخل العناية المركزة» المقطع نسبب في غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة القبض على الممرض وتقديمه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)