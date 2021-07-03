«كنت بعمل إنعاش للقلب على صدرها».. اعترافات الممرض المتهم بالتحرش في العناية المركزة

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قال الممرض المتهم بالتحرش الجنسي بمريضة داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، إنه اعتقد أنها في غيبوبة وغير مدركة، مبررا وضع يده على صدر المريضة بأنه يقوم بعلاجها، مضيفا: «كنت بعمل لها إنعاش للقلب بتطبيق الإجراء الطبي المعتاد عن طريق وضع يدي على صدرها».

وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال المريضة، التي أكدت أنها شعرت بأفعال الممرض وهو يقوم بوضع يده على مناطق حساسة من جسدها، وقالت: «لم يرحم مرضي وأنا أعاني من ضيق التنفس داخل غرفة الرعاية المركزة بمفردي».

وقالت المجني عليها: «ذهبت المستشفى بعد شعوري بضيق في التنفس وكنت بصحبة شقيقتي وابنتها الصغيرة، وعندما شاهدني الممرض، اصطحبني إلى غرفة العناية المركزة، وطلب من شقيقتي الانتظار خارج الغرفة وأنه سيقوم بإحضار الطبيب».

وأضافت المجني عليها أنه بعد دقائق عاد إلى الغرفة ووضع يده على مواضع حساسة من جسدي في محاولة لهتك عرضي وعندما انتبهت لتصرفاته ونهرته خرج من الغرفة.

كان مأمور قسم شرطة الطالبية قد تلقى بلاغاً من ربة منزل أكدت أنها توجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وفوجئت بممرض وضع يده على أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة.

وبعد إجراء التحريات في الواقعة تبين صحة ما جاء في البلاغ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتحرر محضر بالوقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بعنوان «ممرض يتحرش بمريضة داخل العناية المركزة» المقطع نسبب في غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة القبض على الممرض وتقديمه.