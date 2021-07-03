«فدية 3 ملايين جنيه».. تفاصيل اعترافات المتهمين بخطف طفلة العبور

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قررت نيابة العبور حبس 3 أشخاص متهمين بخطف الطفلة مديحة ابنة تاجر بسوق العبور ووجهت لهم النيابة تهمة خطف طفلة وطلب فدية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



أدلى المتهمين وهم «أ م» 32 سنة و«ط أ» 30 سنة و«ع ب» 29 سنة باعترافات تفصيلية حول الواقعة حيث أكدوا أنهم يعرفون ثراء والد المجني عليها فقرروا خطف نجلته مديحة بسيارة مستأجرة، حيث توجهوا بالسيارة لمنزل الطفلة واستدرجوها أثناء اللعب وفروا من المكان. وقال والد الطفلة إنه فوجئ باختفاء ابنته التي خرجت تلعب أمام منزلهم فظل يبحث عنها حتى تلقي اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يطلب منه 3 ملايين جنيه لإعادة طفلته فتوجه لقسم شرطة العبور حيث طمأنته الأجهزة الامنية بسرعة ضبط الجناة ، وهو ما حدث وعادت الطفلة سالمة، موجها الشكر لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية ووزارة الداخلية.



كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت اخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص «مجهولين» يستقلون سيارة باختطاف نجلتة «مديحة» «7 سنوات» أثناء تواجدها أمام مسكنها، وورود اتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها، وتم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، الذى عرض على المتهمان الآخران مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم.. وتم بإرشده ضبط الهاتف المحمول المستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة.