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منتخب يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

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منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

تأهل منتخب لنهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، المقامة في القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو الحالي؛ وذلك إثر فوزه على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أولى مباريات الدور نصف النهائي مساء اليوم السبت.

وتقدم السعودي بهدفَين متتاليَين، حملا توقيع الثنائي عبدالله رديف وعبدالعزيز العليوة، قبل أن يقلص منتخب الفارق عن طريق أحمد شريف.

ومع بداية الشوط الثاني أدرك المنتخب المصري التعادل بواسطة أحمد عبدالحميد، لكن منتخب السعودية سجل هدفًا ثالثًا، حصد به بطاقة العبور للمباراة النهائية بأقدام اللاعب صهيب الزيد.

وتُقام المباراة النهائية في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. وينتظر المنتخب السعودي الفائز من لقاء منتخبَي تونس والجزائر، الذي يجمع بينهما اليوم السبت.

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

المنتخب السعودي كأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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