وجدي زهران: توفير موقع للحصول على لقاح كورونا بداية جيدة للتحول الرقمي

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قال الدكتور وجدي زهران، المسؤول عن مشروع التحول الرقمي الشامل في المجال الصحي بفرنسا، إن توفير موقع في مصر لتسجيل الرغبات للحصول على لقاح كورونا بين المصريين يعد بداية جيدة للتحول الرقمي في مجال الصحة.

وأضاف «زهران»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»؛ المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن موقع تسجيل راغبي الحصول على اللقاح إلكترونيا يحقق مبدأ العدالة لكل من قام بالتسجيل على الموقع للحصول على اللقاح.

وتابع: «ميكنة المنظومة الصحية في أي دولة يعمل على توفير قاعدة بيانات حول صحة المصريين، وهناك تقدم كبير في ملف الصحة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر ستكون رائدة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي في مجال الصحة.

وأشار المسؤول عن مشروع التحول الرقمي الشامل في المجال الصحي بفرنسا، إلى أن هناك محادثات مع مسؤولين في وزارة الصحة لإحداث تعاون بين فرنسا ومصر في مجال التحول الرقمي في المستشفيات المصرية.