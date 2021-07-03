أخبار عاجلة

إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟ -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
برنامج تدريبي لقياس مستوى الأداء بالنظم الإلكترونية للرعاية الصحية بالأقصر -
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة -
المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح -
بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أنس جابر فى صدام نارى مع البولندية إيجا فى ثمن نهائي ويمبلدون

Print
أنس جابر فى صدام نارى مع البولندية إيجا فى ثمن نهائي ويمبلدون أنس جابر فى صدام نارى مع البولندية إيجا فى ثمن نهائي ويمبلدون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تخوض التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالميا، بعد غد الاثنين، مباراة الدور ثمن نهائي لبطولة ويمبلدون، حيث ستواجه البولندية إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميا.

وسبق أن تقابلت أنس جابر مع إيجا شيانتيك في مناسبة واحدة وذلك في بطولة واشنطن عام 2019، وكانت الغلبة للبولندية بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع (4–6) و(6–4) و(6–4).

وهو ما يعني أن التونسية صاحبة الـ26 عامًا ستكون غدا في مباراة ثأرية ينتظرها جميع العرب بفارغ الصبر، وينتظرون إنجازا تاريخيًا جديدا لأنس جابر بالفوز على بطلة فرنسا المفتوحة في 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه مهما ستكون نتيجة مباراة الدور ثمن نهائي لبطولة ويمبلدون، فإن أنس جابر ضمنت التقدم للمركز 22 عالميًا في الوقت الحالي.

وكانت البطلة التونسية أكدت أمس في تصريحات صحفية، أنها ستبذل كل ما لديها لمواصلة التقدم في بطولة ويمبلدون، بحثا عن قفزة جديدة في التصنيف العالمي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

اليوم ..اعادة محاكمة متهم ب"٦ أبريل"فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر

اليوم ..اعادة محاكمة متهم ب"٦ أبريل"فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر

اليوم.. محاكمة 22 إخوانيًا في «فض اعتصام رابعة»

اليوم.. محاكمة 22 إخوانيًا في «فض اعتصام رابعة»

صدر قرار جمهوري بإنشائها في 2013.. 14 معلومة عن كنيسة «الرسولين» الجديدة (صور)

صدر قرار جمهوري بإنشائها في 2013.. 14 معلومة عن كنيسة «الرسولين» الجديدة (صور)