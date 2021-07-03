أخبار عاجلة

إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟ -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
برنامج تدريبي لقياس مستوى الأداء بالنظم الإلكترونية للرعاية الصحية بالأقصر -
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة -
المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح -
بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إليسا تطالب بإلغاء الامتحانات: «تراجع يا طارق.. لا بتقدم ولا بتأخر»

Print
إليسا تطالب بإلغاء الامتحانات: «تراجع يا طارق.. لا بتقدم ولا بتأخر» إليسا تطالب بإلغاء الامتحانات: «تراجع يا طارق.. لا بتقدم ولا بتأخر»

لاقتراحات اماكن الخروج

طالبت الفنانة إليسا اللبنانية بوقف الامتحانات للطلاب اللبنانيين وعدم إجرائها، مشيرة إلى سوء الأوضاع في لبنان خلال الأشهر الأخيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار ونقص البنزين وانقطاع الكهرباء المستمر، ما أثر على العام الدراسي وتحصيل الطلاب.

وخاطبت إليسا وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، عبر حسابها على موقع «تويتر»، قائلة: «‏فيه تلاميذ وأهل عم يعانوا من ورا الامتحانات الرسمية اللي ما عم يقبل الوزير يلغيها.. لا الأساتذة ولا الطلاب معن بنزين، وعم يدرسوا عا ضو الشمعة بلا كهربا، وكل السنة أونلاين بأسوأ حالة.. ‎#تراجع_يا_طارق لأنو ما بتقدم ولا بتأخر.. معقول ما في ولا مسؤول عايش معنا بها الدولة؟».

من ناحية أخرى، أعلنت إليسا وصول عدد مشاهدات متابعيها إلى مليار مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، لافتة في تغريدة سابقة لها إلى «‏رغم إنو القسم الأكبر من أرشيفي الغنائي على قناة روتانا عا يوتيوب، فخورة وسعيدة حقق أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة!».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

اتساع نطاق المعارك بين قوات الحكومة وطالبان

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري