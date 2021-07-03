إليسا تطالب بإلغاء الامتحانات: «تراجع يا طارق.. لا بتقدم ولا بتأخر»

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طالبت الفنانة إليسا الحكومة اللبنانية بوقف الامتحانات للطلاب اللبنانيين وعدم إجرائها، مشيرة إلى سوء الأوضاع في لبنان خلال الأشهر الأخيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار ونقص البنزين وانقطاع الكهرباء المستمر، ما أثر على العام الدراسي وتحصيل الطلاب.

وخاطبت إليسا وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، عبر حسابها على موقع «تويتر»، قائلة: «‏فيه تلاميذ وأهل عم يعانوا من ورا الامتحانات الرسمية اللي ما عم يقبل الوزير يلغيها.. لا الأساتذة ولا الطلاب معن بنزين، وعم يدرسوا عا ضو الشمعة بلا كهربا، وكل السنة أونلاين بأسوأ حالة.. ‎#تراجع_يا_طارق لأنو ما بتقدم ولا بتأخر.. معقول ما في ولا مسؤول عايش معنا بها الدولة؟».

من ناحية أخرى، أعلنت إليسا وصول عدد مشاهدات متابعيها إلى مليار مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، لافتة في تغريدة سابقة لها إلى «‏رغم إنو القسم الأكبر من أرشيفي الغنائي على قناة روتانا عا يوتيوب، فخورة وسعيدة حقق أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة!».