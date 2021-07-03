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رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى المركز

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رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى المركز رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى المركز

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تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز ومحمد عشري رئيس قرية النمسا عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز .

وخلال الجولة تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النمسا وأيضا مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى كومير والذي بلغت نسبة تنفيذه 15% كما تم تفقد اعمال إنشاء مركز شباب النمسا ومركز شباب حاجر كومير والذي من المقرر أن يضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية .

واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد اعمال انشاء كوبرى المعلات على ترعة اسنا القبلية ك 1.6 وأيضا اعمال انشاء كوبرى القنطرة بالقرايا على ترعة فرع ساحل اسنا ك 1.7، كما تم تفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بمنطقة القرايا. وخلال الجولة .

واكد رئيس المركز أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري.. وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة

المصرى اليوم

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