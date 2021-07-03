رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى المركز

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تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز ومحمد عشري رئيس قرية النمسا عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز .
وخلال الجولة تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى النمسا وأيضا مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى كومير والذي بلغت نسبة تنفيذه 15% كما تم تفقد اعمال إنشاء مركز شباب النمسا ومركز شباب حاجر كومير والذي من المقرر أن يضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية .
واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد اعمال انشاء كوبرى المعلات على ترعة اسنا القبلية ك 1.6 وأيضا اعمال انشاء كوبرى القنطرة بالقرايا على ترعة فرع ساحل اسنا ك 1.7، كما تم تفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بمنطقة القرايا. وخلال الجولة .
واكد رئيس المركز أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري.. وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة