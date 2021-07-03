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البرازيل: المحكمة العليا توافق على التحقيق مع رئيس البلاد

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البرازيل: المحكمة العليا توافق على التحقيق مع رئيس البلاد البرازيل: المحكمة العليا توافق على التحقيق مع رئيس البلاد

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وافقت المحكمة العليا البرازيلية على استجواب مكتب المدعي العام الأعلى رئيس البلاد جايير بولسونارو، بتهمة «التقصير في أداء مهام منصبه».

ووفقا لنسخة من قرار المحكمة فإن بولسونارو الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، سيحاكم في قضية شراء لقاح هندي مضاد لكوفيد-19.

وأضافت وكالة «رويترز» أنه متورط في مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

وكانت لجنة من مجلس الشيوخ تحقق في أسلوب تعامل مع الوباء، أشارت إلى «المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد» الذي قررت الحكومة بتعليقه.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم.

المصرى اليوم

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