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الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا

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الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا

الأخضر الأولمبي يؤدي تمرينًا استرجاعيًّا.. بعد ودية أوغندا

عاود السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم السبت تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب أوغندا أمس الجمعة ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، الذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وأدوا مرانًا استرجاعيًّا بعد المباراة الودية.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غد الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًّا الاثنين المقبل في ختام المعسكر الإعدادي بالرياض.

من جهة أخرى، منح المدير الفني سعد الشهري اللاعبين فترة حرة مساء اليوم السبت.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) إلى جانب منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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