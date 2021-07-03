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برلمانية: افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يأتي بالتزامن مع احتفال بذكرى انتهاء حكم الإخوان الفاشي

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برلمانية: افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يأتي بالتزامن مع احتفال مصر بذكرى انتهاء حكم الإخوان الفاشي برلمانية: افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يأتي بالتزامن مع احتفال بذكرى انتهاء حكم الإخوان الفاشي

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قالت منال نصر عضو مجلس النواب، إن «افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يأتي بالتزامن مع احتفال بذكرى انتهاء حكم الإخوان الفاشي، مؤكدة أن الدولة المصرية الآن تعيش أزهى عصورها وسط الإنجازات التي تتم على أرض الواقع».

وأضافت نصر، في تصريح لها، اليوم السبت، أن «الرئيس عبدالفتاح ، منذ توليه حكم مصر في 2014 حمل على عاتقه تطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية لرد أي خطر أو تهديد يهدد الدولة المصرية».

وقدمت عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة، بعد النجاح الباهر والصورة المشرفة التي ظهرت بها المناورة «قادر 2021»، والتي تؤكد جدية وجاهزية القوات لمواجهة أي تحديات أو تهديدات.

وأكدت أن القوات المسلحة كما كانت ستظل الدرع والسيف في مواجهة الأخطار، إضافة إلى دورها في التنمية، لتواصل تحقيق مقولة «يد تبنى وأخرى تحمل السلاح».

المصرى اليوم

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