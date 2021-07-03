ملعب بيراميدز يستضيف نهائي بطولة كأس العرب للشباب

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حدد اتحاد الكرة، اليوم السبت، الملعب الذي يستضيف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي تستضيفها مصر حاليا.

وأعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي استضافة نهائي البطولة على ملعبه (الدفاع الجوي) بالقاهرة بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال بيراميدز في بيان رسمي: «من منطلق المسؤولية الوطنية ودور بيراميدز في إنجاح البطولات التي تستضيفها مصر على أرضها، وافق النادي على استضافة ملعبه (استاد 30 يونيو) الدفاع الجوي، لمباراة نهائي بطولة كأس العرب للشباب».

وأضاف البيان: «سبق لبيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لأربع مباريات في إطار دور المجموعات، بسبب أزمة واجهت اللجنة المنظمة في أحد الملاعب المستضيفة للبطولة من منطلق حرص النادي على إنجاح البطولة ومعاونة الاتحادين العربي والمصري».

وأخطر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة النادي بشأن استضافة استاد الدفاع الجوي لمباراة نهائي البطولة المقرر له يوم 6 يوليو الجاري.

وتجمع المباراة النهائية السعودية، أمام الفائز من تونس والجزائر، على أن يقام النهائي يوم الثلاثاء المقبل.