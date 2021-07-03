صندوق تطوير العشوائيات : حياة الناس فى الأسمرات «هتتغير»

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن كل ما نراه الآن هو نسيج المجتمع المصري الذي نأمل عليه، مضيفًا أن الهدف هو أن يعيش كل المصريين في حياة كريمة مثل هذا المشهد.

وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، صورًا توضح خلالها التغير ما قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما أصبح الآن.

وعلق المهندس خالد صديق قائلًا، إن هؤلاء الأشخاص هم اللذين كانوا يعيشون في بطن البقرة والآن يعيشون في هذا المكان، مشيرًا إلى أن الجميع سيعيش في هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الأسمرات 3 بها ما يقرب من 7 آلاف و400 وحدة، موضحًا أن هناك احتفالات من المواطنين بعد التنقل إلى مسكنهم الجديد.

وواصل المهندس خالد صديق، أن هناك 18 ألف و200 أسرة، وتم تجاوز 100 ألف انسان يعيش في الأماكن الجديدة.