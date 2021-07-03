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الأقصر : انتهاء تنفيذ محطة رفع صرف صحي الحمزية في البياضية

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الأقصر : انتهاء تنفيذ محطة رفع صرف صحي الحمزية في البياضية الأقصر : انتهاء تنفيذ محطة رفع صرف صحي الحمزية في البياضية

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة ميدانية موسعة داخل مدينة البياضية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات، برفقة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد للمحافظة، ورئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت أهم المواقع التي تفقدها محافظ الأقصر بالمدينة، تفقد محطة رفع صرف صحي الحمزية التي تم الانتهاء من الإعمال الإنشائية المدني والكهروميكانيكي بنسبة 100% تمهيدا لتسليمها ابتدائيا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لتشغيلها جزئيا وخدمة 3000 فرد بمنطقة الشبكات التي تم الانتهاء منها غرب المحطة على خط كيلو و200 متر، حيث تعهد مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والشركة المنفذة من الانتهاء من باقي أعمال المشروع في نهاية شهر ديسمبر 2012 .

كما تابع محافظ الأقصر أعمال توصيل خط الغاز الطبيعي بقرية الحبيل التي تتم بالتزامن في الأماكن التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، كما التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين في قرية الحبيل واستمع إلى عدد من المطالب والشكاوى الخاصة بهم، موجها بتلبيتها وإيجاد أنسب الحلول لها .

كما وجه المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالمرور اليوم على كافة مواقع مشروع الصرف الصحي محل استعلام وشكوى المواطنين وإفادتهم بطبيعة الأعمال الجارية، مع عقد اجتماع بمجلس المدينة بحضور رئيس المدينة لبحث شكاوى المواطنين ووضع تصور وتحديد مواعيد محددة لإنجاز الأعمال.

المصرى اليوم

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