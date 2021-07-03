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لأول مرة فى تاريخهم.. الشرقية للدخان يلحق بـ فاركو وكوكاكولا بالدورى الممتاز

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لأول مرة فى تاريخهم.. الشرقية للدخان يلحق بـ فاركو وكوكاكولا بالدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخهم.. الشرقية للدخان يلحق بـ فاركو وكوكاكولا بالدورى الممتاز

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لحق فريق الشرقية للدخان بالثنائى فاركو وكوكاكولا في التأهل لدورى الأضواء والشهرة الدورى الممتاز المصرى، وذلك لأول مرة في تاريخ الشرقية للدخان بعد تصدره للمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

وكان فريق فاركو صعد للدوري للمرة الأولى في تاريخه ممثلاً عن مجموعة بحري، بينما صعد فريق كوكا كولا للمرة الأولى أيضًا ممثلاً عن مجموعة القاهرة.

وحقق الشرقية للدخان فوزاً ساحقاً على ضيفه طهطا بنتيجة 5-0، اليوم السبت، على ملعب الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر في ختام منافسات المجموعة الأولى.

ورفع الشرقية للدخان رصيده إلى 59 نقطة بقيادة مديره الفني علاء نوح وضمن التأهل رسمياً لأول مرة في تاريخه.

ولم ينجح الشرقية للدخان في الصعود إلى الدوري المصري طوال تاريخه رغم أن هناك العديد من النجوم الكبار دافعوا عن ألوانه وبدأوا مسيرتهم الكروية من صفوف الفريق على رأسهم عبدالحليم على الهداف التاريخي لنادي وطارق مصطفى المدرب العام الحالي لمنتخب ونجم الزمالك الأسبق وأحمد عبدالمنعم كشري مهاجم الأهلي الأسبق وحسام عبدالمنعم مدافع الزمالك الأسبق.

ولمع أيضاً حسين الشحات نجم الأهلي في بداية مشواره مع الشرقية للدخان بدوري القسم الثاني كما لعب للفريق أيضاً النجم الليبيري ويليام جيبور مهاجم الوداد المغربي الأسبق.

المصرى اليوم

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