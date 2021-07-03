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موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة سموحة فى الدورى

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موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة سموحة فى الدورى موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة سموحة فى الدورى

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2-2 في الجولة 27 من الدوري الممتاز ليفقد الفريق نقطتين مهمتين فى رحلة الدفاع عن لقب الدورى المحلى وشهدت المباراة خطأ كارثى من محمد الشناوى حارس المرمى والذى منح بيراميدز فى ادراك التعادل وتفجرت براكين الغضب ضد الحارس الدولى.

المصرى اليوم

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