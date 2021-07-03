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شاب عراقي مغامر يحتج على انقطاع الكهرباء بالسير على الأسلاك ()

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شاب عراقي مغامر يحتج على انقطاع الكهرباء بالسير على الأسلاك (فيديو) شاب عراقي مغامر يحتج على انقطاع الكهرباء بالسير على الأسلاك ()

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تناقل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لشاب عراقي مغامر، من محافظة السماوة، يسير على أسلاك الكهرباء.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بتوثيقه مجموعة من الشبان، الشاب يغامر بحياته بالسير مطمئنًا على أسلاك الضغط العالي.

كانت شركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، أعلنت عن انفصال جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل في مناطق جنوبي البلاد دون معرفة الأسباب.

وأعلنت الشركة ذاتها، بعد قرابة الساعتين من إعلان العطل، بدء إعادة خطوط الطاقة تدريجيا، بعد الانقطاع التام للمنظومة الكهربائية في أربع محافظات جنوبية هي السماوة وميسان وذي قار والبصرة.

وتعاني الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، لكن العجز في الإمدادات يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية ويزيد استخدام مكيفات الهواء.

المصرى اليوم

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