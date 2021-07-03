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«ديلي ميل»: جين بساكي الموظفة الأعلى أجرًا في البيت الأبيض

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«ديلي ميل»: جين بساكي الموظفة الأعلى أجرًا في البيت الأبيض «ديلي ميل»: جين بساكي الموظفة الأعلى أجرًا في البيت الأبيض

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تصدرت السكرتيرة الصحفية جين بساكي قائمة أصحاب الرواتب الأعلى في البيت الأبيض في التاريخ، بين 22 موظفا في إدارة الرئيس جو بايدن يتقاضون أكثر من 180 ألف دولار سنويا.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» فقد أصدر البيت الأبيض الخميس الماضي تقرير موظفيه السنوي إلى الكونجرس، وكشف عن رواتب 567 موظفا في البيت الأبيض، والتي كلفت دافعي الضرائب 49.6 مليون دولار.

ووفقًا لتحليل أجرته مجلة Forbes فإن التكاليف المتوقعة لمدة أربع سنوات لجداول رواتب موظفي بايدن في البيت الأبيض قد تتجاوز 200 مليون دولار، وهو ما سيتجاوز تكاليف الموظفين للرئيسين السابقين، حيث أنفقت إدارة 164.3 مليون دولار خلال فترة ولايته، وأنفقت إدارة أوباما 188.5 مليون دولار في ولايته الأولى.

ووفق «ديلي ميل» فإن الموظفين الأعلى أجرا في البيت الأبيض هم: رئيس الأركان رون كلاين، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، كبير مستشاري الرئيس نيرا تاندين، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كبير مستشاري الرئيس سيدريك ريتشموند، مستشارة السياسة الداخلية سوزان رايس، مديرة اتصالات البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس، مستشارة المناخ الوطنية جينا مكارثي، مديرة عمليات المكتب البيضاوي آن ماري توماسيني، مستشارة الأمن الداخلي ونائبة مستشار الأمن القومي إليزابيث د. شيروود راندال، مديرة مكتب شؤون الرئاسة كاثي راسل، مستشار الرئيس ستيف ريتشيتي، كبير موظفي السيدة الأولى جوليسا رينوسو، مستشارة البيت الأبيض دانا أ. ريموس، النائب الأول لمستشار الأمن القومي جوناثان ج. فينر، مديرة التنظيم والإدارة ومديرة مكتب الإدارة آن إي. فيليبس، كبير مستشاري الرئيس مايك دونيلون، نائب رئيس الأركان جين أومالي ديلون، مساعد الرئيس ومستشار السيدة الأولى أنطوني برنال، مديرة مكتب الشؤون التشريعية لويزا تيريل.

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