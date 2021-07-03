واشنطن تحث كييف على إجراء تحقيق كامل في قضية اغتيال الصحفي جونجادزي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت السفارة الأمريكية في كييف النائب العام الأوكراني إلى إجراء تحقيق كامل في قضية اغتيال الصحفي غيورغي غونغادزي في أوكرانيا عام 2000.

وخلال جلسة لها أمس الجمعة رفضت محكمة النقض الجنائية لدى المحكمة العليا الأوكرانية إلغاء حكم السجن مدى الحياة الصادر سابقا بحق أليكسي بوكاتش، رئيس المباحث الجنائية الأوكراني سابقا المدان باغتيال غونغادزي وإعادة النظر في القضية في محكمة الاستئناف.

وجاء في بيان نشرته السفارة على صفحتها في «فيسبوك»: «ندعو النائب العام لضمان إجراء تحقيق كامل في الجريمة ومساءلة المحرضين على ارتكابها. قضية غونغاندي باتت على مدار أكثر من 20 عاما معيارا لفعالية العدالة في أوكرانيا».

كما رحبت البعثة الأمريكية بقرار المحكمة العليا إبقاء الحكم الصادر بحق بوكاتش بلا تغيير.

وفي نوفمبر عام 2000، تم العثور على جثة غيورغي غونغادزي مؤسس صحيفة «أوكراينسكايا برافدا» الإلكترونية في غابة بمقاطعة كييف.

وفرّ أليكسي بوكاتش المتهم بارتكاب الجريمة من وجه العدالة حتى اعتقاله عام 2009، وبعد مرور 4 سنوات على ذلك صدر بحقه الحكم بالسجن مدى الحياة.