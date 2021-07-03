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انتشرت خلال هذا الأسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي، مقاطع فيديو لشاب أميركي أثناء تواجده بالمحكمة وتلقى حكم السجن. ذلك الشاب الذي يدعى كاميرون هيرين، تسبب بمقتل أم وطفلتها قبل سنوات، بعد أن دهسهما بسيارته بسرعة 160 كم في الساعة.

أثناء سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأميركية بولاية فلوريدا، بالتالي جرّمته المحكمة بإصدارها حكمًا بالسجن 24 عاما، أبريل الماضي.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن هيرين قرر خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته من نوع فورد موستانج، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين.

وخلال السباق، واجهت السيارتين امرأة وهي تعبر الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما هيرين رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.

وعلى غير العادة، فلا أحد يقع في غرام المُجرم ومرتكب جريمة مثل القتل، لكن نال الشاب أغلبية التعليقات على وسامته بعيدًا عن الجريمة التي ارتكبها.

وأضيفت إلى فيديوهات الحكم على الشاب أغان رومانسية حزينة، انهالت التعليقات المتعاطفة مع الشاب الأميركي، حتى أصبح وسم «هيرين» منتشرا بكثافة على موقع تويتر.

في المقابل، نشر آخرون صورة للأم وطفلتها الصغيرة، اللتان راحتا ضحية قيادة الشاب للسيارة، دافعين الفتيات لتأمل صورة الضحايا قبل التعاطف مع الشاب الوسيم.

وكتب أحدهم: «لماذا أنتم متعاطفين مع الشاب الوسيم؟ القضاء ما فيه رحمة، الأم توفيت والطفلة حالتها حرجه، وهم كانوا يتسابقون بسرعه جنونيه على طريق للمشاة».