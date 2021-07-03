إيقاف شخص تلفظ على مجموعة من النساء بالرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية...
الجوف: الوطن
23 ذو القعدة 1442 هـ
كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» عن تحركات لعناصر إحدى التنظيمات المتطرفة والإرهابية بين مناطق مختلفة من الدول...
الرياض : الوطن
23 ذو القعدة 1442 هـ
الصحة السعودية تسجل 1148 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 1148 حالة مؤكدة وتعافي 1222 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12199...
الرياض : محمد العواجي
23 ذو القعدة 1442 هـ