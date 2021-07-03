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كيفية تكويد السلع و الخدمات على منظومة الفواتير الالكترونية

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كيفية تكويد السلع و الخدمات على منظومة الفواتير الالكترونية كيفية تكويد السلع و الخدمات على منظومة الفواتير الالكترونية

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نشرت مصلحة الضراب المصرية، بيانًا توضح فيه كيفية الانضمام «لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لازم تعمل تكويد للسلع والخدمات اللى عندك».

وفى طريقتين للتكويد

الأولى: إذا كانت اكواد سلع وخدمات شركتك وفقا لنظام التكويد العالمي GS1 ستقوم بتسجيل هذه الأكواد على منصه الفاتوره الالكترونيه للتأكد من تفعيل تلك الأكواد على قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

الثانية: إذا كانت اكواد سلع وخدمات شركتك اكواد داخلية فلازم تتبع الخطوات التالية:
1 – ربطها بنظام التصنيف السلعي GPC
2- تسجيل اكواد ال EGS على منصة الفاتورة الالكترونية والمكونة من الكود الداخلي بنظام GPC – رقم التسجيل – EG
3- والمصلحة هتراجع الأكواد دي علشان توافق عليها .
4- بإتمام موافقة المصلحة يتم استخدام اكواد ال EGS في إصدار الفاتورة الإلكترونية.

5- ولو عندك سلعة أو خدمة ملهاش GPC يمكنك التواصل مع شركه GS1 لمساعدتك في تحديد الكود الخاص بها مجانا، عن طريق إرسالك لإيميل على الإيميل التالى
einvoice@gs1eg.org

المصرى اليوم

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