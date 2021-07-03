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رئيس جامعة الأقصر يلتقي متدربي حاضنة مسار لريادة الأعمال

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رئيس جامعة الأقصر يلتقي متدربي حاضنة مسار لريادة الأعمال رئيس جامعة الأقصر يلتقي متدربي حاضنة مسار لريادة الأعمال

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التقى الدكتورمحمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، متدربي التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال في حاضنة أعمال مسار بجامعة الأقصر. وخلال اللقاء، حث رئيس الجامعة المتدربين على الاستفادة قدر المستطاع من البرنامج التدريبي للخروج بمشروعات تنمية مستدامة، من شأنها خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن القائمين على المشروع لديهم كافة الاستعدادات لتمويل المشروعات، موجها الشكر للقائمين على البرنامج على دعمهم لطلاب جامعة الأقصر .

يهدف البرنامج لزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية ريادة الأعمال والتعرف على سمات رائد الأعمال وتكوين الأفكار وتقييم الفرص المتاحة لتأسيس المشروعات.

كانت حاضنة الأعمال تم تدشينها في مايو الماضي، وفقًا لبروتوكول عقدته الجامعة مع وزارة التخطيط- مشروع رواد 2030 حملة المليون ريادي لتخصيص عدد من المنح لطلاب الجامعة على منصة المليون ريادي، من اجل تأهيل الشباب والمساعدة في تأمين البيئة اللازمة لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها إلى أعمال ناجحة.

يشار إلى أن مشروع مسار تنفذه إنرووت للتنمية Enroot Development بالتعاون مع جامعة الأقصر وبتمويل من السفارة الهولندية بالقاهرة Embassy of the Netherlands in Egypt.

المصرى اليوم

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