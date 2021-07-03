محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

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عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، اجتماعاً موسعاً لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الخميس 5 أغسطس المقبل.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإنتهاء من تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التأكد من توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتي لا تؤثر على العملية الامتحانية.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، لوضع خطة عمل لعناصر التأمين الإداري، لتأمين اللجان من الداخل والخارج والتعامل مع أي أحداث طارئة تعرقل سير الإمتحانات .

وخلال الاجتماع، أعلن محافظ الشرقية عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة ورصد أي أحداث طارئة والتعامل الفوري معها.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات وإزالة الباعه الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

من جانبه، أكد اللواء محسن شعبان حكمدار أمن الشرقية، أنه تم الانتهاء من الاستعداد اللازم لاستقبال إمتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث تم المرور على لجان الامتحانات على الطبيعة ووضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج، لمنع أي محاولات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية، لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان الإمتحانية بالقري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

بينما أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة ،وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة ،والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الإمتحانات أمام 162 لجنة، موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فيما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، جاهزية المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع هيئتي التأمين الصحي والإسعاف، حيث تم تزويد اللجان الإمتحانية بأطقم طبية لتقديم الرعايه الصحية خلال فترة الإمتحانات، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء ،التي تخدم لجان امتحانات الثانوية العامة، وتزويد اللجان بفني كهرباء للتعامل مع أي أحداث طارئة خلال تأدية الطلاب للإمتحانات، والتعامل معها فورا حتي لاتؤثر على الطلاب وسير انتظام الامتحانات.