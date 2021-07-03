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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة

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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة في الدوري.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران الجماعي اليوم.

وكان المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز، والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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