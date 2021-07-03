انتخاب 8 أعضاء في أول مجلس إدارة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية

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عقدت لقاءها الثاني بإشراف وزارة الحج والعمرة

عقدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الجمعية التأسيسية الثانية لشركة مطوفي حجاج الدول العربية المساهمة المقفلة بإشراف وزارة الحج والعمرة، وذلك في مقر المؤسسسة ببرج مطوفي العرب (1).

وخلصت الجمعية إلى انتخاب ثمانية من القوائم النهائية المرشحة لعضوية مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري عن بعد، حيث آلت نتيجة الاقتراع عن فوز كل من المطوفين محمد بن حسن معاجيني، وفؤاد بن محمد بشارة، وموفق بن رشاد خوج، وأحمد بن يحيى المطوف، كخبراء حج.

وحصد المقاعد الأربعة الأخرى في فئة الخبراء الاستراتيجيين الاقتصاديين المطوفين: أحمد بن يوسف مطر، وسامي بن إبراهيم سرحان، ومحمد بن ذاكر خوج، وعصام بن فؤاد حمدي.

ويتمتع الفائزون في مجال فئة خبراء الحج بتجربة ميدانية واسعة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسة، وإشرافهم على إدارات وقطاعات حيوية تخدم الحاج.

وعبر الفائزون عن شكرهم وامتنانهم لمقام وزارة الحج والعمرة ورئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وكل القائمين على ملف التحول، مشددين على دورهم المستقبلي في النهوض بالشركة من خلال خبراتهم المتراكمة لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

وشهدت الجمعية حضور رئيس الجمعية التأسيسية للشركة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري، الذي أدار الحوار، بجانب ممثل وزارة الحج والعمرة، المستشار أيمن بن إبراهيم القرشي، وممثل وزارة التجارة، المستشار سعد آل معدي، والمستشار عبدالرحمن المزروعي، وأمين سر الجمعية، هيثم بن طلال عالم، فيما تولى جمع الأصوات المهندس علاء بن محمد وقاد، وسكرتير الجمعية، المهندس فهد بن حمد أزيبي.

وتأتي الجمعية التأسيسية الثانية استكمالاً للجمعية الأولى التي شهدت التصويت على بنود تأسيس شركة مطوفي الدول العربي بالأغلبية.

من جانبه وصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المطوف ماهر صالح جمال، الجمعية باللحظة التاريخية نحو التحول المبارك الذي سيسهم في النهوض بالعمل في مجالي خدمة الحج والعمرة.

ولفت إلى أن هذا التحول الذي ستظهر ثماره على العمل المهني في الطوافة مستقبلا، مضيفًا: "لابد أن نعيد الفضل لأصحابه ونشكر صاحب هذا المشروع التطويري المثمر سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين، صاحب الرؤية الثاقبة، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -رعاه الله-".

وأكد رئيس المؤسسة على أن هذا التحول المبارك هو جزء من مشروع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي ركزت في مضامينها على برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الهادف لتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية، مما سيكون له عائد كبير على الوطن والمواطن على حد سواء.

وأكد رئيس المؤسسة على ثقته الكاملة بالأعضاء الفائزين؛ لكونهم خليطًا من الخبرات والكفاءات المخضرمة والشابة والتي ستسهم في عمل نقلة نوعية خلال فترتهم القانونية التي تمتد لخمس سنوات، وإكمال مسيرة من سبقوهم، ووضع الشركة في المقدمة.

وأوضح نائب رئيس المؤسسة، رئيس الجمعية التأسيسية للشركة، المطوف الدكتور محمد بياري، أن المشاريع التي ترنو نحو النجاح تقوم على التخطيط السليم والأسس العلمية المنهجية.

وأضاف: "كان شغلنا الشاغل طوال الفترة الماضية بالتعاون مع مقام وزارة الحج والعمرة على هذا المشروع، ليتحول هذا الكيان من مؤسسة إلى شركة قابضة مغلقة، وتوج عملنا بالاعتماد الرسمي من وزارة الحج بتحول المؤسسسة بشكل رسمي لشركة مطوفي حجاج الدول العربية، وفق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي الكريم.

وأشار الدكتور "بياري" إلى أن تحول وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات مساهمة، سيكون لها آثارها الإيجابية ونتائجها القيمة من خلال رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، مع استقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل، وصولاً للهدف الأسمى وهو تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتمنى الدكتور "بياري" للفائزين التوفيق والنجاح، مثنيًا على سيرهم الذاتية وخبراتهم التراكمية التي أكسبتهم ثقة المساهمين من المطوفين والمطوفات ليكونوا في مقدمة الفائزين بأول مجلس إدارة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية.

وقدم نائب رئيس المؤسسة الشكر والعرفان لوزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ونائبه، الدكتور عبدالفتاح مشاط؛ على ما قدموه من دعم وتسهيلات، ليتم التحول وتتحقق الغايات.

وأثنى على جهود أعضاء مجلس الإدارة مرورًا بمكتب التحول، وانتهاءً بفريق التحول في المؤسسة على جهودهم المباركة التي تكللت بالنجاح.