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فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة ينظم ورش عمل خاصة بالأندية

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لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة

فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة ينظم ورش عمل خاصة بالأندية

ينظم فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ورش عمل خاصة بالأندية، لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2021- 2022م، بدءًا من يوم غد الأحد 4 يوليو 2021م، وحتى يوم الاثنين 12 يوليو 2021م (7 أيام عمل)؛ وذلك بمقر معهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتهدف هذه الورش المكثفة إلى تسليط الضوء على المعايير المستحدثة من مبادرة الحوكمة، بحضور أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة للأندية الأربعة التي هبطت من دوري الأولى إلى الثانية.

يأتي ذلك سعيًا من فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، إلى العمل المشترك مع الأندية؛ بهدف المساهمة في تطوير منظومة العمل وتطبيق أعلى معايير الحوكمة لديها، لضمان استدامتها إداريًّا وماليًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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