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العراق يسجل 5375 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والمغرب 951 حالة

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العراق يسجل 5375 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والمغرب 951 حالة العراق يسجل 5375 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والمغرب 951 حالة

العراق يسجل 5375 إصابة جديدة بـ

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5375 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1365211 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17281, فيما تم تسجيل 5094 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1260297 حالة .
وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 533945 .
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9315، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 519139.العراق الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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