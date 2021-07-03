واتس آب يطرح ميزة الفيديوهات الجديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

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كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب قد يسمح قريبا لمستخدميه باختيار جودة الفيديو الذي يرغبون في مشاركته، إذ أنه حاليًا، لا يوجد خيار يتيح ذلك، حيث يقوم التطبيق بضغطها افتراضيًا قبل الإرسال.

و تسمح هذه الميزة، عند طرحها، للمستخدمين بالحصول على خيار تحديد مقاطع الفيديو التي قد يرغبون في الحصول عليها بدقة عالية وأيها لا بأس بها بدقة منخفضة، وعلاوة على ذلك، سيسمح هذا الدعم لمستخدمي واتس آب بتوفير مساحة كبيرة في النسخة الاحتياطية الإجمالية لتطبيق واتس آب، وسيساعد هذا بدوره في توفير مساحة في Google Drive (في حالة هواتف Android) أو iCloud (في حالة أجهزة iPhone).

وسيسمح واتس آب بثلاثة خيارات للاختيار من بينها:-

1- تلقائي (موصى به)

الأول سيكون تلقائي ويقال أنه موصى به، ولا يتعمق التقرير في تفاصيله، بل يقول فقط إن التطبيق سيكتشف أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع فيديو محددة، ولا توجد كلمة عن الاتصال بالإنترنت أو مساحة التخزين تلعب دورًا في ذلك.

2- أفضل جودة

هذه هي الجودة التي تم بها تبادل الفيديو على المنصة.

3- موفر البيانات

يجب أن يؤدى هذا إلى ضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.