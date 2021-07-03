شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة

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صورهن وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وأضاف بأنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

