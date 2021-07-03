"فاونديشن القابضة" تستثمر 250 مليونًا في "مجمع شفاء المنتزه" بجدة لتعزيز الرعاية الصحية

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يخططان لإنشاء منصة صحية متكاملة ومتعددة القنوات في جميع أنحاء المملكة

أعلنت شركة "فاونديشن القابضة" الاستثمارية الرائدة والمتخصصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، عن استثمارها بالأغلبية في "مجمع عيادات شفاء المنتزه" (SMP) بمدينة جدة، ليمثل ذلك الاستحواذ ثاني استثمار لشركة "فاونديشن القابضة" في مجال الرعاية الصحية في المملكة والعاشر بشكل عام في مناطق مختلفة من العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فاونديشن القابضة إبيشيك شرما: "كما هو متوقع وبسبب تقلبات السوق الناجمة عن وباء كورونا COVID 19 فقد تحسّن أداء قطاع الرعاية الصحية بشكل كبير، ونحن مقتنعون بأن المملكة مستعدة لأن تصبح نقطة محورية للرعاية الصحية، كما أننا متحمسون للشراكة مع مجمع شفاء المنتزه (SMP) لزيادة تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة، مع التزامنا بإحداث تأثير إيجابي دائم في هذا القطاع الحيوي وتلبية الطلب المتزايد على رعاية صحية عالية الجودة، وسنستخدم خبرتنا ومعرفتنا التشغيلية لتسريع نمو المجمع؛ بهدف إدراجه للاكتتاب العام في المستقبل القريب".

من جانبه، علَّق مؤسس مجمع شفاء المنتزه (SMP) حمزة محي الدين، على الشراكة بقوله: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع فاونديشن القابضة، ونعتقد أنها ستوفر لنا الخبرات لمواصلة تعزيز علامتنا التجارية في المجال، كما نعتبرها خطوة استباقية بالنسبة لنا لتحقيق طموحاتنا في النمو وخدمة الوطن بشكل أكبر من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة وإمكانية انتشار واسعة".

وقال رئيس مجلس إدارة المجمع، الشيخ عبدالإله عبدالله زاهد: "إن الركيزة الأساسية لنهج الاستثمار في فاونديشن القابضة هو العمل جنبًا إلى جنب مع مقدمي الخدمات المتميزين ورواد الأعمال المحترفين، حيث برز مجمع شفاء المنتزه بقيادة السيد حمزة محي الدين كشركة رائدة في فئتها ولدينا ثقة في آفاقها المستقبلية، ونتشارك َع فاونديشن القابضة والمساهمين في المجمع الطبي وفريق الإدارة في رؤية مشتركة نتطلع إلى تحقيقها معًا على مدى السنوات القادمة".

ويُشكّل استثمار "فاونديشن القابضة" في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة دعمًا مشتركًا من أجل تعزيز سوق الرعاية الأولية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة وفقًا لرؤية المملكة 2030 في المجال الصحي، ويعتمد هذا الاستثمار الإستراتيجي على سجل حافل امتد لحوالى 30 عامًا في خدمة أكثر من مليون مستفيد سنويًا عبر 10 تخصصات وأكثر من 140 طبيبًا.

وتخطط "فاونديشن القابضة" ومجمع شفاء المنتزه (SPM)، لإنشاء منصة صحية متكاملة ومتعددة القنوات في جميع أنحاء المملكة، علمًا بأن "فاونديشن القابضة" خصصت 250 مليون ريال سعودي لدعم مبادراتها في السعودية.

ومن المتوقع، بعد أن سلّطت دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على تطوير القطاع الصحي، أن تعيد المملكة هيكلة القطاع باستثمار متوقع قدره 23 مليار ريال سعودي كجزء من رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع صحي قوي ومستدام، ومن الممكن أن يؤدي هذا بدوره إلى خلق فرص استثمارية بقيمة 220 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025 بمعدل نمو يبلغ متوسطه السنوي 16٪ مدفوعًا بالنمو السكاني والزيادة المطردة في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن "فاونديشن القابضة" دخلت في شراكة مع المجموعة المالية "هيرمي" كمستشار مالي بشأن الصفقة، ومع (King & Spalding) و"مكتب خالد نصار وشركائه للمحاماة" كمستشارين قانونيين، وهي شركة استثمارية عالمية تركز على بناء شركات صناعية مستدامة في الهند ومجلس التعاون الخليجي في قطاعات الإرشاد الصحي.

وقاد فريق إدارة "فاونديشن القابضة" عمليات ناجحة للاكتتاب العام الأولي في بورصات نيويورك ولندن وأستراليا وسوق دبي المالي، بما في ذلك عمليتان من أكبر عمليات الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج، كما حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها جائزة تقدير الاستثمار من قبل المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، وجائزة الأعمال المسؤولة من قبل Ethical Corporation Award، وأفضل فريق مستثمر اجتماعي في التأثير الاقتصادي في الإمارات من قبل cfi.co، وأفضل شركة إدارة استثمار تعليمي كمن قبل Global Business Outlook، وجائزة شركة الاستثمار الأكثر تقدمًا في الرعاية الصحية في الإمارات International Business Magazine. وللمزيد يمكن زيارة الرابط: www.foundationholdings.co

فيما يعتبر مجمع (SMP) بمدينة جدة من الشركات الرائدة في تقديم الرعاية الأولية، حيث تأسس في عام 1992، ويخدم ما يزيد على مليون مراجع سنويًا عبر 10 تخصصات رعاية، من خلال مرافق الرعاية البالغ عددها 16 مرفقًا ما بين عيادات وصيدليات ومختبرات متقدمة، وأكثر من 140 طبيبًا، ويلتزم المجمع بدعم رؤية المملكة 2030 للمساهمة في جعلها من الرواد العالميين في تقديم رعاية صحية عالية الجودة. كما يهدف إلى إنشاء منصة صحية متكاملة، وتوفير رعاية صحية متميزة بأسعار مناسبة للمواطن والمقيم في جميع أنحاء المملكة.