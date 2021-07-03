«خطة النواب» تطالب بتفعيل جهات الرقابة الخارجية.. ومنح «حماية المنافسة» الاستقلالية الكاملة

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أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها حول الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022 وخطة التنمية الاقتصادية والذي وافق عليه المجلس مؤخرا، بمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاستقلالية الكاملة في ضوء الأطر الدستورية والقانونية، وإعداد مكون تعليمي لطلاب الجامعات، لاسيما كليات التجارة والحقوق والاقتصاد، يتناول الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة .

وطالبت اللجنة بتفعيل حكم المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تنص على اختصاص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة .

وفيما يتعلق بجهات الرقابة الخارجية وإدارات المراجعة الداخلية، طالبت لجنة الخطة والموازنة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أحكام كل من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنه 2018 المتضمن استحداث تقسيم تنظیمی خاص بالمراجعة الداخلية، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بأن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة باستحداث هذا التقسيم في ضوء الاختصاصات المنوطة بهذا التقسيم على النح والوارد بالقرار موضع التنفيذ تعزيرا للرقابة الداخلية، وبغرض ضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية .

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية تدعيم أجهزة الرقابة الخارجية على الجهات الحكومية ماليا وفنيا وتزويدها بكافة تقنيات الرقابة الحديثة التي تكفل التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها من قرار رئيس مجلس الوزراء إلى قانون، إعمالا لحكم المادة 218 من الدستور .