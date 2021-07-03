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«التعليم» و«الصحة» بالمنوفية يبحثان الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

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«التعليم» و«الصحة» بالمنوفية يبحثان الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة «التعليم» و«الصحة» بالمنوفية يبحثان الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

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استقبل أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، السبت، الدكتور فيصل جودة، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.

وعقد الطرفان اجتماعا تنسيقيا لمراجعة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية بلجان سير امتحانات الدور الاول للثانوية العامة بالمنوفية، ومشاركة القطاع الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية في توفير الرعاية الصحية والإشراف الطبي داخل اللجان بتوفير طبيب مقيم وممرض داخل كل لجنة امتحانية.

وأكد سويد أن جميع اللجان الامتحانية للثانوية العامة يتم تعقيمها باستخدام المطهرات، وتم تركيب بوابات التعقيم وتوفير كل وسائل الوقاية اللازمة باللجان والاستراحات الخاصة بالمشاركين في انتظام سير العملية الامتحانية بالمنوفية.

المصرى اليوم

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