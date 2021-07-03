تعرف على التفاصيل الكاملة لمواعيد قطارات عيد الأضحى

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل ٢٠ قطارًا وعربات مكيفة مكيفة إضافية، وروسى، وتحيا مصر، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومى بإجمالى عدد 131736 مقعد يومياً، وذلك لخدمة ركاب الوجهين القبلى والبحرى بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأفادت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتى ضمن حرصها على توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب وبيانها كالتالي :-

١- من 13/7/2021 - 30/7/2021 سيتم تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 اليوم التالى.

٢- من يوم 14/7/2021 - 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى ، ويتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفية وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى.

٣- من يوم 13/7/2021 - 30/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 بين القاهرة / أسوان ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.

٤- من يوم 14/7/2021 - 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى ، حيث يتكون كل قطار من عدد 3 عربات أولى مكيفة أسبانى وعربة بوفيه وعدد 6 عربات ثانية مكيفة أسبانى .

٥ - من 19/7/2021- 25/7/2021 تشغيل قطارى رقم 2012 مكيف القاهرة /أسوان ، وقطار 2013 مكيف أسوان / اللقاهرة ضمن تشغيل عيد الأضحى، حيث يتم صرف التذاكر الخاصة بهم يدوى لتلبية رغبات المسافرين .

٦-من يوم 13/7/2021 - 31/7/2021 سيتم تشغيل عدد 4 قطارات مخاصيص روسي علي النحو التالي، فمن 13-31/7/2021 ، حيث يتكون كل قطار من عدد 11 عربة كالآتى :

تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من 13/7/2021 وحتى يوم 30/7/2021 ، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09.10 يصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.

كما سيتم اعتباراً من يوم 14/7/2021 وحتى يوم 31/7/2021 تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.50 يصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

وتقرر أيضاً تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 بين القاهرة / أسوان خلال الفترة من ليلة 13-14/7/2021 وحتى ليلة 30-31/7/2021، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00.45 يصل أسوان الساعة 13.35 في نفس اليوم.

كما سيتم خلال الفترة من ليلة 14-15/7/2021 وحتى ليلة 31/7-1/8/2021 تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 بين أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 00.50 يصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم .

٧- ومن يوم 17/7/2021 - 26/7/2021 سيجري تشغيل عدد 6 قطارات تحيا مصر فى رحلتى الذهاب والعودة خدمة خاصة لأهالى النوبة، القطارات أرقام 2030/2031 – 2036/2037 القاهرة / أسوان والعكس – وتشغيل القطارين أرقام 2032/2033 بين الاسكندرية / أسوان والعكس.

بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال يوم 15/7/2021 ويوم 25/7/2021 تشغيل عدد 2 قطار روسى، وعدد 2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للاتحاد النوعى بين القاهرة/ أسوان والعكس ، القطارات أرقام 2022/2023 – 2024/2025.

وكذلك سيجري تشغيل قطارى 2028/2029 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة نادى أبو الريش وأخيراً قطارى 2026/2027 يوم 18/7/2021 ويوم 29/7/2021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية / أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى .