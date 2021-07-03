أخبار عاجلة

تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة -
إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تعليم المنوفية» تعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

Print
«تعليم المنوفية» تعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة «تعليم المنوفية» تعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة، عن العام الدراسي 2020/2021 .

وقال أحمد سويد، مدير المديرية، في بيان السبت، إنه تم تجهيز 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية العشر لاستقبال 33223 طالبا وطالبة، وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحيث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبا لكل لجنة، تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابه بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف سويد أنه تم تجهيز وفرش 22 استراحة منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك، كما تم التنسيق مع مديرية بالمنوفية لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للمنتدبين المغتربين لأعمال الامتحانات بالمنوفية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسليم جميع أرقام جلوس الطلاب الكترونيا كما يتم تطهير اللجان الامتحانية باستمرار بالتنسيق والتعاون بين مديري عموم الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية واتخاذ الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

على صعيد آخر، قال سويد إنه تم توفير العصي الإلكترونية بجميع اللجان علاوة على الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات لتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان يوميا، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات، حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات وكذلك تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)