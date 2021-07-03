أخبار عاجلة

تمديد تكليف "مطير" مديرًا عامًّا لصحة منطقة مكة المكرمة -
إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 -
بسبب ركلات الترجيح.. إساءات عنصرية تنهال على ثلاثة من لاعبي إنجلترا -
505 آلاف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام -
8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف -
تسريبات تكشف تحديثات كبرى من أبل لحاسبها "ماك بوك برو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجامعة المصرية اليابانية: تصنيع وحدة تعقيم جديدة ضد بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية

Print
الجامعة المصرية اليابانية: تصنيع وحدة تعقيم جديدة ضد فيروس كورونا بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية الجامعة المصرية اليابانية: تصنيع وحدة تعقيم جديدة ضد بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى برج العرب، عن نجاح فريق بحثى بالجامعة فى ابتكار وتصنيع وحدة تعقيم للغرف للوقاية من باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، فى تدمير الأحماض النووية في الكائن الحي سواء كان فيروس أو بكتيريا أو فطر إذا ما تعرض لها، موضحاً انه تم التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع لهذا الابتكار الجديد.

وقال الدكتور أحمد لطفي عبد الموجود، إن الفريق البحثي المشارك معه يضم الدكتور احمد سيد علام والدكتور عادل بدير،مضيفاً أن الوحدة الجديدة تتكون بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو القاعدة أو الصندوق والذي تكمن فيه التوصيلات الكهربائية وهذا الصندوق محمول علي أربع عجلات مما يسمح للمستخدم أن يحركها داخل الغرفة، والمكون الثاني وهو الإسطوانة وتقوم بوظيفتين الأولى تحميل ٨ لمبات عليها كما تحتوي على ثقوب لتمرير الهواء الذي يسحبه الشفاط خلال تلك الثقوب ليمر علي لمبات الأشعة البنفسجية مما يعقم الهواء الجوي، والوحدة الثالثة هى المروحة التي تشفط الهواء من الغرفة ليمر خلال الثقوب الي اللمبات.

وأشار الى أن الوحدة يمكن تحريكها بواسطة مشغل واحد لأنها محمولة علي أربع عجلات.

ولفت إلى أنه تم تصنيع النموذج الأولي للوحدة وسوف يتم إضافة عدد من الخصائص الأخرى مثل جهاز تحديد وقت التشغيل – جهاز تحكم عن بعد -، بالإضافة إلي حسَّاس لقياس كمية الإضاءة المنعكسة علي الجهاز للتأكد من أنَّ الإشعاع قد وصل إلي كافة أرجاء الغرفة المراد تعقيمها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا